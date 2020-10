Robin van Persie terminou a carreira há quase ano e meio, mas já há outro Van Persie a brilhar a grande altura em Feyenoord: o filho Shaqueel.

O jovem de 13 anos esteve em destaque na goleada do emblema de Roterdão frente ao Ajax, no escalão de iniciados, este sábado. No início da parte, Shaqueel fez o 4-2 para a sua equipa com um remate acrobático espetacular. Filho de peixe sabe nadar, não é verdade?

Refira-se que o Feyenoord venceu a partida por 8-3.