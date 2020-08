Com histórico de problemas cardíacos desde dezembro de 2019, Daley Blind não ganhou para o susto esta terça-feira, quando o desfibrilhador que lhe foi implantado há alguns meses disparou a meio do Ajax-Hertha Berlim sem motivo aparente.

Já depois do treinador da equipa holandesa ter informado que Blind, que deixou o relvado a Johan Cruijff Arena pelo próprio, se encontrava bem, o Ajax fez esta quarta-feira acerca da situação central de 30 anos.

«Está a sentir-se bem, dadas as circunstâncias, e esteve no complexo desportivo de Toekomst [n.d.r.: centro de treinos do Ajax] esta manhã. Vai fazer mais exames e esperar pelos resultados desses testes até retomar os treinos», informou o Ajax numa nota publicada nas redes sociais.