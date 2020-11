O internacional holandês Gregory van der Wiel assumiu sofrer «ataques de pânico e ansiedade» há mais de um ano.

«Começou quando eu estava a relaxar em casa, em Los Angeles. Naquela altura, não sabia o que estava a acontecer comigo e pensei que estava a ter um ataque cardíaco. A primeira ideia foi que alguma coisa estava errada fisicamente. Com os médicos, e em diferentes hospitais, verificámos todo o meu corpo e concluímos que estava tudo a funcionar otimamente. Depois dessa confirmação, comecei a focar-me no aspeto mental, no qual ainda estou a trabalhar até hoje», começou por explicar, em comunicado, o jogador de 32 anos.

Sem clube desde que deixou o Toronto FC, da MLS, Van der Wiel esteve um ano e meio afastado dos relvados e admite não ter lidado bem com o despedimento.

«Passei de uma vida rotineira de treino todos os dias e jogar todas as semanas para não ter nenhum objetivo ou rotina. Seis meses depois, os meus ataques de pânico começaram», conta.

Entretanto, o defesa direito foi anunciado como reforço do RKC Waalwijk, mas ainda não se estreou pelo emblema de Amesterdão, embora esteja a receber apoio do clube.

«Ainda não estou bem, mas trabalho muito todos os dias para regressar. Não sei se vai acontecer, só o tempo dirá, mas sinto-me grato por estar a ter esta oportunidade», acrescentou.

Gregory van der Wiel deu os primeiros passos na carreira no Ajax, antes de se transferir para o Paris Saint-Germain, onde ficou durante quatro temporadas. Passou ainda por Fenerbahçe, Cagliari e Toronto FC e foi internacional holandês em 46 ocasiões