Domingo de jogo grande na Holanda com Ajax e PSV Eindhoven, os dois primeiros classificados, a empatarem em Amesterdão 2-2, num jogo que contou com todos os ingredientes de um clássico. Os visitantes desafiaram a liderança da equipa da casa, estiveram a vencer por 2-0, mas os campeões em título chegaram ao empate que lhes permite conservar o primeiro lugar.

Só faltaram adeptos das bancadas para o espetáculo ter sido perfeito. Separados por apenas um ponto no topo da classificação, quando o campeonato está a chegar a meio, o PSV entrou mais forte e adiantou-se no marcador logo aos 2 minutos, com Eran Zahavi a concluir uma jogada espetacular, ao primeiro toque, com uma assistência de calcanhar de Donyell Malen para a finalização do experiente avançado israelita.

O Ajax procurou reagir, mas foi a equipa de Eindoven que voltou a marcar, aos 22 minutos, mais uma vez, com finalização do endiabrado Zahavi, novamente com assistência de Malen.

O Ajax ainda reduziu antes do intervalo, aos 40 minutos, com Dusan Tadic a servir Quincy Promes que deixou tudo em aberto para o segundo tempo.

O ajax voltou a marcar, logo a abrir a segunda parte, por Sebastien Haller, mas o golo acabou por ser anulado pelo VAR. Quinze minutos volvidos, o mesmo Haller serviu Antony para novo golo e, desta vez, contou mesmo.

Com um empate 2-2 fica tudo na mesma no topo da classificação, com o Ajax com mais um ponto do que o PSV Eindhoven, mas agora também com o Feyenoord também na corrida, a apenas três pontos do líder depois de vencer no tereno do Sparta por 2-0.