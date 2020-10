O ano de estreia de Donny van de Beek no Manchester United não tem sido promissor e, no último sábado, diante do Chelsea, o médio holandês não chegou sequer a saltar do banco de suplentes. Marco van Basten considera que o compatriota não devia ter assinado pelos red devils.

«O Donny não devia ter ido para o Manchester United», disse Van Basten ao Ziggo Sport, da Holanda. «Quando és um bom jogador, queres jogar todas as semanas. É mau para um jogador como ele jogar apenas seis ou sete jogos este ano. Isso afeta muito o ritmo do seu jogo», acrescentou.

Van Basten criticou a escolha do médio de 23 anos, que foi titular por apenas duas vezes, em jogos da Taça da Liga Inglesa

«Eu sei que ele está a ganhar muito mais do que antes. Mas, como um jogador de elite, precisas ser crítico e considerar as tuas chances de jogar ao assinares por um novo clube. O Donny devia ter esperado por melhores opções e assinado por outro clube», confessou.

Até ao momento, van de Beek participou em apenas 61 minutos na Premier League.