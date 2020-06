O Groningen anunciou que Arjen Robben está a treinar com a equipa e irá integrar o plantel para a próxima época, um ano depois de ter pendurado as chuteiras.

O clube holandês irá apresentar o internacional holandês numa conferência de imprensa na tarde de domingo (13h30 em Portugal continental), onde será dada uma explicação detalhada sobre a contratação.

«Nas últimas semanas, algumas pessoas do staff do clube e ouvi o apelo dos adeptos: «Arjen, segue o teu coração.» Pensei e decidi aceitar a missão de voltar a jogar pelo Groningen. Estou a trabalhar para regressar à competição como jogador. Ainda não sei como vai funcionar, mas não me faltará compromisso e motivação», afirmou o internacional holandês em declarações ao site do clube.

O extremo de 36 anos anunciou a sua despedida em julho de 2019. Porém, um ano depois, está de regresso aos relvados para representar o seu clube do coração, onde se formou e onde começou a sua carreira como profissional.

Robben, que tem 37 golos em 96 jogos pela seleção principal da Holanda, representou o Bayern de Munique entre 2009 e 2019. Antes disso, esteve ao serviço de Real Madrid, Chelsea e PSV Eindhoven.