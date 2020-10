O Ajax fez história no campeonato holandês ao vencer no terreno do VVV Venlo por uns impressionantes 13-0. A equipa de Amesterdão bateu assim o seu próprio recorde, superando dos 12-1 aplicados ao Vitesse em maio de 1972.



O jovem Lassina Traoré brilhou com grande intensidade em Venlo. O avançado de 19 anos, internacional pelo Burkina Faso, marcou cinco golos e fez três assistências ao longo do encontro.



Jurgen Ekkelenkamp, Dusan Tadic, Antony, Jurgen Ekkelenkamp, Daley Blind, Klaas Jan Huntelaar (2) e Lisandro Martinez apontaram os restantes golos do Ajax.



O Venlo ficou em inferioridade numérica ao minuto 52, quando a equipa visitante «só» vencia por 4-0, e a partir daí foi o descalabro total. O Ajax fez mais quatro golos em apenas seis minutos e começou a desenhar-se o cenário de uma goleada história.



Refira-se que a equipa de Erik ten Hag está no primeiro lugar da Eredivisie, à condição, mas não defrontou uma formação do extremo posto da tabela. O VVV Venlo tinha garantido cinco pontos nas jornadas anteriores, ocupando a 10.ª posição.

13 - @AFCAjax are the first team ever to score 13 goals in a single Eredivisie game, breaking their own record from May 1972 (12-1 v Vitesse). Record. pic.twitter.com/rFaH9nh7hn — OptaJohan (@OptaJohan) October 24, 2020