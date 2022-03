Morreu este domingo, aos 71 anos, o ator William Hurt, conhecido pelos papéis nos filmes «Filhos de um Deus Melhor» ou «O Beijo da Mulher Aranha», cujo papel neste último lhe valeu o Oscar de melhor ator.

«É com grande tristeza que a família Hurt chora a morte de William Hurt, amado pai e vencedor de um Óscar, a 13 de março de 2022, uma semana antes de fazer 72 anos. Morreu pacificamente, com a família, de causas naturais. A família pede privacidade nesta altura», pode ler-se na nota de Will Hurt.

Leia mais sobre este tema na CNN Portugal.