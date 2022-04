O ator Will Smith está proibido de ir à cerimónia dos Óscares durante os próximos dez anos.

O conselho da Academia estava marcado para reunir a 18 de abril, mas antecipou a reunião para a manhã desta sexta-feira de forma a responder «em tempo útil» ao comportamento agressivo do ator que, na última cerimónia dos Óscares, agrediu o comediante Chris Rock.

A informação está a ser avançada pela direção da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza a cerimónia, que votou para que Will Smith fosse banido de todos os eventos da Academia, incluindo os Óscares, durante uma década. Esta medida inclui também eventuais eventos que não sejam presenciais.

A 94ª edição dos Óscares deveria ser uma celebração do trabalho incrível feito durante o ano passado. No entanto, esses momentos foram ofuscados pelo comportamento inaceitável e prejudicial que todos vimos Will Smith exibir em palco», lê-se no comunicado da Academia.