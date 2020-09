O Sporting vai prestar homenagem a glórias da equipa de futebol do clube, batizando seis das sete portas do Estádio José Alvalade com o nome de um jogador e uma outra com a designação de «Cinco Violinos», num tributo ao quinteto formado por Travassos, Peyroteo, Jesus Correia, Vasques e Albano.

«A número 1 é a do eterno n.º 1 do Sporting, Vítor Damas, num trabalho que ficará completo nos próximos dias. Brevemente, esta e as outras seis portas de Alvalade serão baptizadas com os nomes de antigas Lendas do Clube. 1 – Damas, 2 – Hilário, 3 – Stromp, 4 – Jordão, 5 – Cinco Violinos, 6 – Yazalde e 7 – Manuel Fernandes», informa o clube de Alvalade.

A cerimónia simbólica de inauguração será realizada quando for possível voltar a ter público no estádio.