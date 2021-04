Lionel Messi foi esta segunda-feira homenageado em Camp Nou por se ter tornado no jogador com mais encontros disputados pelo Barcelona.

Na homenagem, realizada antes do encontro do Barcelona com o Valladolid, Messi recebeu uma camisola especial, um modelo da que foi utilizada na temporada 2004/05, a primeira do argentino na equipa principal.

Messi posou ao lado dos companheiro de equipa e depois também da mulher e dos filhos, que marcaram presença neste momento especial.