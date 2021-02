Alfredo Quintana foi homenageado esta tarde pela equipa do Sporting, antes do clássico no Dragão Arena frente ao FC Porto.

Os jogadores leoninos entraram no rinque do Dragão Arena de luto, com camisolas negras e o nome do antigo guarda-redes dos dragões e de Seleção Nacional estampado.

Daymaro Salina e Victor Iturriza, dois amigos de Quintana, e seus companheiros na equipa de andebol do FC Porto e na Seleção Nacional, receberam das mãos de Pedro Gil, ex-hoquista dos dragões, atualmente a representar os rivais, uma camisola do Sporting com o nome do guarda-redes luso-cubano que morreu na sexta-feira.

Quintana foi vítima de uma paragem cardiorrespiratória na passada segunda-feira e veio a falecer ontem no Hospital de São João, no Porto.

Durante o jogo, o FC Porto cobriu cada um dos lugares numa das bancadas do pavilhão com o nome de Quintana. Os dragões já anunciaram a retirada da camisola número 1 da equipa principal de andebol.