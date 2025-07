O mundo do futebol ficou em choque com a notícia da morte de Diogo Jota e do irmão, André Silva, num acidente de viação em Espanha.

As homenagens sucederam-se e, depois de o Liverpool ter anunciado que ia retirar o número 20 de todos os escalões, dorsal utilizado por Jota, os "reds" fizeram nova homenagem no site oficial.

Ora, no final da página na qual é apresentado o plantel atual do Liverpool, é possível ver uma imagem do internacional português com a palavra "forever", que significa "para sempre". Abrindo a página de Diogo Jota, pode ler-se uma biografia do jogador que termina com a frase que deu o mote para retirar a camisola 20 do clube: «Ele será sempre o nosso número 20».

Diogo Jota foi jogador dos "reds" durante cinco temporadas. Realizou 182 jogos e marcou 65 golos, acabando por conquistar a Liga inglesa em 2024/25 e ainda uma Taça de Inglaterra na temporada 2021/22.

Veja aqui a homenagem do Liverpool a Diogo Jota no site oficial: