O FC Porto assinala «com profundo pesar e consternação» o falecimento de Joaquim Oliveira, «personalidade que marcou o setor da comunicação e o desenvolvimento do desporto em Portugal, associado número 5.262 do clube e vencedor do Dragão de Ouro para Sócio do Ano em 1990».



Numa nota oficial, o clube nortenho enaltece «a sua visão, o seu espírito empreendedor e o seu enorme contributo para o crescimento e modernização do desporto», deixando «um legado que ficará para sempre associado à modernização do futebol português e da sua indústria».



«O FC Porto endereça sentidas condolências à família, amigos e colaboradores de Joaquim Oliveira e presta homenagem a uma personalidade que ficará para sempre gravada na história do clube e do futebol português», pode ainda ler-se na nota publicada no site dos Dragões.

Joaquim Oliveira, fundador da Sport TV e uma figura importante do futebol português nas últimas décadas, faleceu, este sábado, aos 78 anos.