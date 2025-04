Para os mais antigos, há uma história que não se esquece: no verão de 1992, o treinador Carlos Alberto Silva exigiu ao FC Porto a contratação de um esquerdino talentoso, que criou enorme impacto: chama-se António Carlos e durou pouco mais de um mês no clube portista. Num treino, perdeu a cabeça com o jovem Paulinho Santos, deu-lhe um murro e foi dispensado.

Ora a história que marcou o FC Porto na época 92/93 voltou à memória por estes dias: é que há uma agressão entre colegas de equipa que está a marcar o futebol das Honduras. O incidente levou inclusivamente à dispensa do capitão de equipa do CD Marathón, Juan Anangonó.

Tudo aconteceu na receção ao Génesis, para a 16.ª jornada do campeonato do país. O equatoriano deslocava-se ao lado do colega de equipa, Alexy Veiga, quando acabou por agredi-lo com uma chapada. Após o sucedido, o clube acabou por tomar uma posição e em comunicado admitiu ter chegado a acordo para a rescisão de contrato com o avançado de 36 anos.

«Após uma conversa franca e respeitadora entre ambas as partes, o clube chegou a acordo para a rescisão de contrato com Juan Anangonó. Esta decisão responde ao compromisso do CD Marathón para com a conduta disciplinar interna, fundamental para a construção do prestígio e identidade durante muitos anos», pode ler-se.

Assista aqui à agressão durante o encontro: