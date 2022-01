O Canadá soma e segue na fase de qualificação da zona CONCACAF para o Mundial 2022, e na madrugada desta sexta-feira triunfou na deslocação às Honduras, por 2-0.

Com Steven Vitória, defesa do Moreirense, a titular – Stephen Eustáquio, médio do FC Porto, não foi convocado devido à covid-19 –, a formação canadiana chegou à vitória fruto de um autogolo de Maldonado, aos dez minutos, e um golo de Jonathan David, aos 73.

Após nove jornadas da fase de qualificação, o Canadá lidera a tabela classificativa com 19 pontos, mais um do que o Estados Unidos da América e mais dois do que o México.

Os norte-americanos ganharam na receção a El Salvador, por 1-0, ao passo que o México, com os antigos portistas Corona e Herrera em campo, bateram a Jamaica por 2-1.