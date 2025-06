O FC Porto venceu o Óquei de Barcelos este sábado, no Dragão Arena, por 4-3, no primeiro jogo da final do título. Um jogo marcado por intenso equilíbrio, mas com a equipa de Ricardo Ares a colocar-se por quatro vezes em vantagem. Os campeões europeus ainda anularam os três primeiros golos dos portistas, mas já não conseguiram anular o último.

Com um grande ambiente no Dragão Arena, as duas equipas entraram ao ataque, num jogo com grande intensidade, com parada e resposta, com as duas equipas a tentar surpreender o adversário, como tinham feito nas meias-finais. As oportunidades começaram a surgir nas duas balizas, mas também foi evidente, desde o primeiro instante, que os dois guarda-redes, Xavi Malián e Conti Acevedo, não iam facilitar esta tarde.

Mas a verdade é que o FC Porto tinha mais volume de jogo e foi com naturalidade que chegou à vantagem, aos 5 minutos, com um remate certeiro de Carlo di Benedetto. Uma vantagem que durou apenas dois minutos, uma vez que o Óquei reagiu em força e chegou logo a seguir ao empate com um golo de Pol Manrubia.

Dois golos de rajada que animaram as bancadas e trouxeram ainda mais intensidade para o ringue, com oportunidades claras nas duas balizas. Manrubia ameaçou a reviravolta, mas Hélder Nunes também atirou às malhas laterais. O jogo podia cair para qualquer um dos lados e foi o FC Porto que passou novamente para a frente, com Rafa a lançar Telmo Pinto para o segundo do FC Porto.

O Óquei procurou nova reação rápida, mas encontrou, agora, um FC Porto mais determinado em segurar o resultado e os ânimos chegaram a exaltar-se depois de um lance entre Edu Lamas e argentino Rampulla.

Rui Neto pediu uma paragem técnica, o ambiente serenou e, logo a seguir, o Óquei voltou a empatar o jogo, com um remate oportuno de Danilo Rampulla, a quatro minutos do intervalo. O avançado argentino rematou num momento em que um jogador do FC Porto passava à frente de Malián que não viu a bola partir.

O intervalo chegava com um empate que traduzia bem o equilíbrio neste primeiro jogo, mas o FC Porto vacilou no início do segundo tempo quando Ezequiel Mena fez uma falta, viu um cartão azul e proporcionou o primeiro livre direto do jogo ao Óquei. Valeu ao FC Porto uma grande defesa de Malián a remate Miguel Rocha e, pouco depois, com a equipa da casa ainda em inferioridade numérica, o FC Porto recuperou a vantagem, com Telmo Pinto, em crescendo de forma, a marcar depois de lançado por Hélder Nunes.

O FC Porto estava a crescer e Carlo di Benedetto esteve perto de aumentar a vantagem, mas o Óquei de Barcelo voltou a empatar a contenda, com alguma sorte, com um remate de Miguel Rocha a entrar depois de sofrer um ressalto. Novo empate a pouco mais de dez minutos do final e já com os visitantes com nove faltas. Foi neste momento crucial do jogo que o FC Porto voltou a destacar-se no marcador com Ezequiel Mena a fazer a fazer um compasso de espera, sobre a direita, antes de servir Rafa para o 4-3.

Faltavam poucos minutos para o final e o Óquei de Barcelos ainda chegou às dez faltas, proporcionando o primeiro livre direto para o FC Porto. Gonçalo Alves teve uma oportunidade soberana para «matar» o jogo, mas permitiu a defesa do guarda-redes do Óquei de Barcelos.

Os minutos finais foram de enorme tensão, com as bancadas a vibrar, mas a equipa de Ricardo Ares segurou a curta vantagem que lhe permite ganhar vantagem nesta final, por sinal, a primeira que coloca frente a frente o terceiro e o quarto classificados da fase regular.

O segundo jogo, em Barcelos, á já na próxima quarta-feira.

Calendário da final (à melhor de cinco):

14 junho: FC Porto-Óquei de Barcelos, 4-3

18 junho: Óquei de Barcelos-FC Porto, 21:30

22 junho: FC Porto-Óquei de Barcelos, 16:00

25 junho: Óquei de Barcelos-FC Porto, 21:30 (caso seja necessário)

29 junho: FC Porto-Óquei de Barcelos, 16:00