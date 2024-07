O Benfica venceu o Clube Académico da Feira por 2-0 e sagrou-se campeão nacional de hóquei em patins feminino pela 11.ª vez consecutiva.

Depois do triunfo por 3-0 no primeiro jogo da final, as encarnadas voltaram a levar a melhor sobre as adversárias, com golos de Cata Flores e Raquel Santos. Está assim confirmada nova conquista das águias, que são campeãs nacionais desde a temporada 2012/2013.

Veja o momento em que as jogadoras levantam o troféu: