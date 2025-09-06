Nove anos depois, Portugal é campeão Europeu e levanta o 22.º título da história. A seleção portuguesa venceu a França na final, por 4-1.

Depois da derrota na fase de grupos, por 3-1, a equipa de Paulo Freitas apresentou-se diferente na partida deste sábado e conseguiu ser feliz.

O primeiro golo da partida surgiu aos 15 minutos, com Rafael Bessa a brilhar e finalizar uma jogada individual notável. Com um toque entre as pernas, o internacional português não vacilou de frente para a baliza.

Aos 19 minutos, Portugal aumentou a vantagem através de Alvarinho. O avançado de 29 anos foi feliz na marcação de um livre direto.

CONFIRA TODO O FILME DO ENCONTRO

Na segunda parte, o 3-0 surgiu logo nos primeiros minutos, na sequência de uma grande penalidade convertida por Gonçalo Alves, após queda na área de Rafa.

A festa foi constante ao longo de toda a partida, com os dois mil adeptos sempre em furor no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo.

Já perto do fim, a um minuto e cinquenta segundos do apito, Luís Querido viu o cartão azul e permitiu uma grande penalidade para a França... defendida heroicamente por Xano Edo. Logo a seguir à grande penalidade, a França ainda conseguiu reduzir com golo de Bruno di Benedetto.

Porém, Portugal foi mesmo buscar o 4-1 nos segundos finais - Rafael Bessa aproveitou a baliza aberta, numa altura em que os gauleses jogavam sem guarda-redes, e só teve de encostar.

Até à final, a seleção portuguesa teve um caminho difícil e somou três derrotas na fase de grupos - Itália (3-2), França (3-1) e Espanha (3-1). Na fase a eliminar, Portugal afastou a Andorra (11-2) e a Espanha (5-4, nas grandes penalidades). No tempo regulamentar, a seleção perdeu mais jogos (três) do que aqueles que ganhou (dois).