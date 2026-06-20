Três dérbis bastaram para o Benfica conquistar o campeonato, em casa, frente ao Sporting (3-1). Neste sábado, as águias juntaram os triunfos na Luz (3-2) e em Alvalade (5-2) à terceira e decisiva vitória.

Perante mais de 1800 adeptos – e com Rui Costa nos camarotes – as águias selaram a conquista da Liga sem derrotas – 30 vitórias e quatro empates. Numa época também marcada pela conquista da Elite Cup – em setembro, frente ao Sporting – o Benfica apenas perdeu duas partidas em 54 desafios, frente a Óquei de Barcelos (Taça de Portugal) e Barcelona (Champions).

Recorde a história deste jogo.

Numa primeira parte morna, o Benfica entregou a iniciativa ofensiva e confiou ao guardião Conti a missão de travar os remates de Nolito Romero, Danilo Rampulla e de Henrique Magalhães. Do outro lado, Xano Edo pouco trabalho teve numa fase inicial.

Em contracorrente, Diogo Barata puxou o patim de Viti pelas costas, no meio-campo, viu cartão azul e deixou o Sporting desprotegido para o último minuto antes do intervalo. A 42 segundos da buzina, João Rodrigues disparou de meia-distância, pela esquerda, e inaugurou o marcador. Pouco depois, com dois segundos no marcador, Viti soltou a festa.

À espreita da conquista do primeiro campeonato, o “menino” de 19 anos acelerou a solo pela direita e disparou cruzado, com o esférico a desviar em Henrique Magalhães e a trair Xano Edo. Assim, o ex-Valongo atingiu o golo 21 em 53 jogos na época.

Para lá da eficácia do Benfica e de nova exibição excecional de Conti, o Sporting foi quase sempre lento e hesitante na transição ofensiva, permitindo a reorganização defensiva dos rivais.

Na etapa complementar, ao cabo de seis minutos, Henrique Magalhães viu cartão azul e João Rodrigues aproveitou um penálti para, na recarga, aplicar o 3-0. O avançado de 35 anos fez o golo 50, ao fim de 53 jogos na temporada.

Entre faltas, cartões azuis e amarelos, e defesas de Conti, Nolito Romero reduziu de livre direto, a quatro minutos da derradeira buzina. O capitão do Sporting fez o golo 37 em 51 jogos.

Assim, os comandados de Eduard Castro conquistaram o título que escapava desde 2023. Em simultâneo, o treinador espanhol de 59 anos – no Benfica desde 2024 – conquistou o primeiro campeonato português, depois de duas Elite Cup.

Rescaldo a 2025/26

O Benfica igualou o feito conseguido em 2014/15, ou seja, conquistar a Liga sem derrotas. Em todo o caso, esta época contou com 34 jogos, mais oito do que 2014/15. Como acima referido, os novos campeões encerraram a competição com 30 vitórias e quatro empates.

Nesta época, em oito duelos, o Benfica venceu seis (4-2, 4-1, 4-3, 3-2, 5-2 e 3-1) e empatou dois (2-2). O Sporting não vence este rival desde abril de 2025 e não triunfa na Luz desde janeiro de 2019. Em simultâneo, os leões não vencem as águias para o campeonato desde outubro de 2023.

Em termos individuais, João Rodrigues terminou como o melhor marcador do Benfica, com 50 golos, dois acima de Zé Miranda.

De notar, a título de curiosidade, que não há tricampeão desde 2004. O FC Porto falhou esse objetivo nesta temporada e foi o último emblema a consegui-lo, no reinado que durou entre 2002 e 2011. Por isso, os dragões são o clube com mais conquistas na Liga (26), seguidos por Benfica (25) e Sporting (nove).

Quanto ao Sporting, os comandados de Edo Bosch conquistaram Mundial de Clubes, Supertaça e Taça de Portugal, mas terminaram a Champions nos “quartos” e voltaram a falhar a conquista do campeonato, o que não acontece desde 2021.

Despedidas com sentimentos díspares

Este sábado assinalou a despedida de Diogo Rafael, de 36 anos, desde 2005 no Benfica, quando integrou os sub-20, depois de fazer formação no Turquel. O antigo internacional português conquistou Liga (cinco), Taça de Portugal (três), Supertaça (quatro), Elite Cup (três), Taça 1947, Champions (duas), Taça WSE e Taça Continental (três) e Taça Intercontinental (duas).

Pela Seleção, Diogo Rafael participou na conquista de Europeu (2016), Taça das Nações (2011 e 2013), Taça Latina (2008) e Europeu sub-17 (2005).

Também no Benfica, o argentino Lucas Ordóñez, de 38 anos, encerrou o ciclo iniciado em 2018. Neste percurso houve conquistas apenas em Portugal: Liga (duas), Supertaça (duas), Elite Cup (três) e Taça 1947.

Já no Sporting, esta tarde sentenciou a despedida do guardião Zé Diogo Macedo, de 32 anos e natural de Alenquer. Fez formação no Sporting e integrou a equipa principal a partir de 2012, mas optou por reforçar o Alenquer e Benfica em 2026/27, rumando à II Liga.