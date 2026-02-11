A cidade italiana de Giovinazzo vai acolher as meias-finais e final do Troféu WSE masculino de hóquei em patins, em que participa a equipa portuguesa do Valongo.

A «final four» da segunda edição da competição volta a terminar em Itália, depois de em 2025 se ter disputado em Follonica.

Este ano, a equipa portuguesa vai defrontar, precisamente, a equipa da casa - AFP Giovinazzo - no dia 14 de março, às 18h30. Na outra vaga pela final, os franceses do CS Noisy e os italianos do Sarzana jogam no mesmo dia, pelas 16h00. A final da competição será realizada dia 15 de março às 11h.

O Troféu WSE é a competição europeia, recorde-se, de terceiro nível para clubes, abaixo da Liga dos Campeões e da Taça WSE.