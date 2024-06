O Benfica reagiu, esta terça-feira, ao comunicado da Oliveirense, que «lamentou» a agressão de Pedro Henriques a Franco Platero, já após o apito final do quarto jogo das meias-finais do campeonato nacional de hóquei em patins.

Através da página oficial das modalidades, os encarnados garantem que o atleta da formação de Oliveira de Azeméis provocou os adversários e instigou-os «quer por palavras, quer por contacto físico».

Além disso, o Benfica pede para que o Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal tenha em conta a provocação de Franco Platero, «em defesa do bom nome da modalidade».

Leia o comunicado do Benfica na íntegra:

«Em face das imagens tornadas públicas torna-se evidente que o episódio com o nosso guarda-redes Pedro Henriques foi instigado e provocado pelo atleta da UD Oliveirense Franco Platero. As imagens comprovam que Franco Platero provocou os atletas do Sport Lisboa e Benfica à medida que os ia cumprimentando, quer por palavras quer por contacto físico.

Aguardamos assim que o Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal possa agir em conformidade com a agressão e provocação do referido jogador da UD Oliveirense. Até em defesa do bom nome da modalidade, infelizmente demasiado manchada por quem não merece estar nela».