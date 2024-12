Esta quinta-feira, o Benfica bateu a Oliveirense por 3-1, na quarta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

João Rodrigues (16m) e Roberto Di Benedetto (31 e 36m) marcaram pelas águias. Aos 40 minutos, Lucas Martínez reduziu.

No outro jogo do grupo, o Valongo empatou em casa com os espanhóis do Liceo, por 3-3. O Trissino bateu o Quévert, por 2-0.

Deste modo, o Benfica continua na liderança do grupo, com 12 pontos. A Oliveirense está em terceiro, com sete, e o Valongo em quinto, com apenas um.

Relativamente ao Grupo A, o Óquei de Barcelos foi superior e venceu na receção ao Reus (2-1), estando atualmente em segundo lugar, com oito pontos. Os espanhóis do Noia golearam o Saint-Omer, por 7-1.

De recordar que esta sexta-feira, o FC Porto recebe o Barcelona, às 20h30.