Na “Catedral” do hóquei, o Óquei de Barcelos venceu o Benfica no segundo “round” das meias-finais da Liga (4-1), empatando a eliminatória (1-1). Depois da derrota em Lisboa (4-3), o campeão europeu dominou, embalado pelos milhares de adeptos.

O encontro abriu com golo do Benfica, ao primeiro minuto, por Pau Bargalló. Todavia, a equipa de arbitragem anulou, por entender que o esférico desviou no patim de João Rodrigues.

Por isso, aos 16 minutos, Danilo Rampulla lançou o Barcelos para a vantagem. A resposta das águias surgiu quatro minutos mais tarde, quando João Rodrigues restabeleceu a igualdade. Todavia, os anfitriões estiveram sempre na mó de cima.

Na segunda parte, entre cartões azuis e trocas, Santi Chambella aplicou o 2-1, quando restavam 16 minutos para a buzina. Em controlo, Pedro Silva e Miguel Rocha selaram o triunfo.

Desta forma, a meia-final está empatada, com o terceiro “round” agendado para a noite de quarta-feira (20h), em Lisboa. Uma vez que a eliminatória é decidida à melhor de cinco jogos, o quarto duelo está marcado para as 21h30 de sábado, em Barcelos.

O Benfica persegue o troféu que escapa desde 2023, enquanto o Óquei ambiciona juntar a Liga à Champions e à Supertaça. O emblema de Barcelos não conquista o campeonato desde 2001.