O Benfica apurou-se esta sexta-feira para a final da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins, ao vencer as espanholas do Telecable Gijón por 5-2, no Pavilhão Dr. Mário Mexia, em Coimbra.

Após uma primeira muito equilibrada, as espanholas colocaram-se em vantagem com golo de Nuria Almeida, aos 29 minutos, mas a resposta do Benfica não se fez esperar e, aos 31, Leonor Coelho empatou a partida, jogadora que bisou no encontro, aos 36.

O Gijón empatou com novo golo de Nuria Almeida, aos 44 minutos. No entanto, o Benfica voltou a ficar na frente do marcador no mesmo minuto, com o golo de Marlene Sousa.

Com pouco tempo para o empate, o Telecable Gijón foi somando erros e o Benfica aproveitou para dilatar a vantagem, aos 48 minutos, para, no minuto seguinte, fechar a contagem nos 5-2, com dois golos de Aimée Blackman.

O Benfica disputa no domingo, às 12 horas, em Coimbra, a final da Liga dos Campeões, procurando somar um título ao já conquistado em 2015. As encarnadas vão decidir o título com as espanholas do CP Fraga, que na outra meia-final bateram as compatriotas do Vila-Sana, nas grandes penalidades, após 1-1 no final do tempo regulamentar.