Depois de o FC Porto vencer o Sporting, o Benfica viajou a Norte para golear o Juv. Pacense, por 5-0. Na 20.ª jornada da fase regular da Liga, Zé Miranda (4m), Roberto Di Benedetto (13m) e Gonçalo Pinto (17m) edificaram a vantagem das águias. Na etapa complementar, Zé Miranda bisou aos 30 minutos, enquanto Pau Bargalló faturou aos 49m.

Assim, o Benfica segue na liderança do campeonato, com 56 pontos, 11 de vantagem sobre Sporting (2.º) e FC Porto (3.º). Por sua vez, o Juv. Pacense ocupa o oitavo lugar – o último da zona de play-off – com 23 pontos e um jogo em atraso.

Também neste sábado, o Óquei de Barcelos venceu na receção ao Valongo (9-5), atingindo os 43 pontos e reforçando o quarto lugar, a somente dois pontos de FC Porto e Sporting. Quanto ao Valongo, ocupa o sétimo lugar, com 27 pontos.

Em zona de play-off continua o Hóquei de Braga (5.º), que atingiu os 38 pontos após vitória (4-3) sobre o Desp. Póvoa (14.º e último). Por sua vez, a Oliveirense (6.ª) levou a melhor – por 4-3 – na visita ao Turquel (11.º).

A fechar, na fuga à despromoção, a Sanjoanense (9.ª) venceu na visita ao Carvalhos (11.º e penúltimo), por 5-3.