O Benfica recebeu e venceu o Sporting por 3-1, num jogo em atraso da 2.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, assumindo assim a liderança isolada da competição.

No Pavilhão da Luz, as águias até entraram a perder, graças ao golo de João Souto (7 minutos), mas confirmaram a reviravolta no marcador até ao intervalo, graças aos remates certeiros de Gonçalo Pinto (12 minutos) e Zé Miranda (15 minutos).

Já na segunda parte, o Benfica fez o terceiro e último golo do encontro, apontado por Nil Roca. Com este resultado, as águias somam agora 30 pontos e têm mais três do que FC Porto e Sporting, ambos com 27, nos 2.º e 3.º lugares.