O Benfica mantém-se invicto na edição de 2025/26 do campeonato nacional de hóquei em patins e a vítima deste sábado foi o HC Braga, que perdeu na receção às águias por 5-2.

Roberto Di Benedetto e João Rodrigues levaram o Benfica a vencer por 2-0 para o intervalo e ambos os jogadores acabaram por chegar ao «bis», com Ordóñez a colocar também o nome na lista de marcadores. Do outro lado, Chambella e Pedro Mendes fizeram os golos da equipa da casa.

Já o Sporting deu continuidade ao bom momento na prova e venceu o Riba D'Ave, fora de portas, por 3-2. Rafael Bessa e Rampulla construíram uma vantagem confortável para a equipa de Edo Bosch, que viu o adversário restabelecer a igualdade no marcador aos 39 minutos, graças ao «bis» de Nanu Castro.

Ainda assim, Rampulla teve tempo para desfazer o empate e garantir a quinta vitória consecutiva para os leões, que somam 19 pontos e assumem (à condição) o segundo lugar da tabela. Na liderança mantém-se o Benfica, com 24 pontos e oito vitórias nos primeiros oito jogos da temporada.

A oitava ronda da fase regular do campeonato prossegue esta segunda-feira, com o jogo entre Turquel e Valongo (18h00).