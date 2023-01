O Benfica recebeu e venceu este sábado o Paço de Arcos, por 4-2, e subiu à condição à liderança do campeonato nacional de hóquei em patins, após a derrota do último fim de semana no clássico no Dragão Arena frente ao FC Porto.

A equipa encarnada entrou a perder, mas golos Edu Lamas, Diogo Rafael e Carlos Nicolía (bis) deram a volta ao marcador.

Noutros jogos deste sábado, o Valongo venceu em casa do Murches (2-4), a Oliveirense também triunfou fora sobre o Sp. Tomar (1-3), tal como o HC Braga sobre o Parede (2-3). Nota ainda para o empate a duas bolas entre Riba d'Ave e Famalicense.

Este domingo destaque para o clássico entre FC Porto e Sporting, às 15 horas, no Dragão Arena. Em caso de triunfo, os portistas recuperam a liderança. No outro jogo do dia, a Juventude de Viana recebe o Óquei de Barcelos.

O Benfica está em 1.º com 36 pontos em 14 jogos, à frente de FC Porto (34) e Sporting (32), ambos com menos um jogo.