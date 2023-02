O Benfica venceu esta tarde em casa do Famalicense, por 6-4, na jornada 19, e continua a liderar destacado o campeonato nacional de hóquei em patins.

Os encarnados levam sete pontos de vantagem sobre o segundo classificado, que é o Óquei de Barcelos, que neste domingo recebeu e venceu o campeão nacional FC Porto por expressivos 7-3. Os dragões são agora quartos classificados, com 39 pontos, menos 12 do que o líder.

Já o Sporting, que é terceiro, não foi além de um empate (1-1) em casa do quinto, a Oliveirense.

A primeira fase do campeonato tem mais sete jornadas para disputar, mas recorde-se que o campeão será decidido num sistema de play-off, em que as equipas se emparelham de acordo com a classificação por pontos corridos.