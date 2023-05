O Benfica-FC Porto deste sábado é o primeiro jogo das meias-finais do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins, cujo início está marcado para as 15h00.

As meias-finais são disputadas à melhor de cinco encontros e o clássico é um dos duelos, com o outro a pôr frente a frente o Sporting e o Óquei de Barcelos.

O Maisfutebol vai acompanhar o duelo da Luz EM DIRETO.