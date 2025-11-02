Hóquei: Benfica, Sporting e FC Porto sorriem na quarta jornada
Encarnados seguem na primeira posição, seguidos pelos leões e com os dragões em sexto
O Benfica venceu este sábado o Sanjoanense, por 5-2, na quarta jornada do campeonato português de Hóquei em Patins.
Os encarnados, que agora lideram a classificação com 12 pontos, triunfaram com golos de João Rodrigues, Gonçalo Pinto, Chiquinho e Viti (2).
No outro jogo da tarde, o Sporting atropelou o Carvalhos, por 11-0, com tentos de Danilo Rampulla (3), Henrique Magalhães (2), Santiago Honório (2), Facu Navarro (2), Rafa Bessa e Diogo Barata.
Os leões seguem logo atrás do Benfica na tabela, com 10 pontos. O Carvalhos está em último, com zero, e o Sanjoanense em 11.º, com três.
Por fim, o FC Porto recebeu e venceu o Riba d’Ave. Os dragões, que subiram agora ao sexto lugar, com seis pontos, sorriram com os golos de Carlo di Benedetto, Pol Manrubia, Eze Mena, Gonçalo Alves e Tomás Santos.
Confira todos os resultados deste sábado:
- Sanjoanense – Benfica, 2-5
- Póvoa – Valongo, 3-4
- HC Braga – Oliveirense, 1-1
- Carvalhos – Sporting, 0-11
- FC Porto - Riba d’ Ave, 5-3
- Turquel - Juventude Pacense, 4-0
- Óquei de Barcelos - Sporting de Tomar, 8-2