Esta quinta-feira foi noite de Liga dos Campeões de hóquei em patins.

O Benfica sorriu e bateu os italianos do Trissino, por 6-3, garantindo a liderança do Grupo B. Gonçalo Pinto (9m e 50m), Nil Roca (21m e 50m), João Rodrigues (33m) e Pau Bargalló (39m) marcaram os golos das águias.

No outro jogo, em disputa de equipas portuguesas, a Oliveirense derrotou o Valongo, por 4-3.

Com este resultado, o Benfica lidera o grupo com nove pontos, seguido da Oliveirense, com sete. O Valongo está em quinto, com zero.

Por outro lado, o FC Porto visitou o terreno dos espanhóis do Noia e perdeu por 4-2, na terceira jornada do Grupo A. Carlo Di Benedetto bisou pelo coletivo luso, mas não evitou a derrota.

Com este resultado, os dragões estão em quinto lugar do grupo, fora dos quartos de final, com apenas três pontos. No outro jogo da noite, o Saint-Omer perdeu com o Reus, por 4-1.