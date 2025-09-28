O Benfica venceu o Sporting (3-2) e conquistou a Elite Cup. No Pavilhão Multiusos de Odivelas, os encarnados abriram o marcador da final logo aos oito minutos, com o golo de João Rodrigues.

O segundo golo surgiu logo de seguida, com Zè Miranda a dilatar a vantagem na recarga de um penálti falhado (12m).

As equipas foram, portanto, para os balneários com o Benfica a vencer por 2-0. No início da segunda metade, Nil Roca atirou também a contar para dilatar a vantagem para três golos (31m).

O Sporting reagiu e Rafael Bessa reduziu a desvantagem para dois golos aos 37 minutos. O Sporting pressionou e, através do 5x4, conseguiu fazer o 3-2 com o bis de Bessa (39m).

Nos segundos finais, os leões ainda acertaram nos ferros, mas o resultado não se alterou mais. Com este triunfo (3-2), o Benfica conquista a Elite Cup, a terceira consecutiva.