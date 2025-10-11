O Benfica bateu este sábado a Sanjoanense (3-1) e conquistou a 12.ª Supertaça de hóquei em patins feminina consecutiva. Com este triunfo, as encarnadas repetiram o resultado da semana passada, em que venceram o mesmo adversário para a final da Elite Cup.

No Pavilhão Multiusos de Odivelas, o marcador foi inaugurado aos 22 minutos pelas mãos de Aimée Blackman. Dois minutos depois a vantagem foi dilatada, com o tento certeiro Raquel Santos.

Na segunda metade Sara Roces converteu uma grande penalidade, fixando o resultado nos 3-0. Catarina Costa reduziu a desvantagem para a Sanjoanense aos 33 minutos de jogo.

Sem mais golo na partida, o apito final ditou a vitória (3-1) do Benfica, que continua a vencer a Supertaça desde 2013. 

