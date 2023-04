O FC Porto venceu esta terça-feira na visita ao Benfica, por 3-2, na 26.ª e última jornada da fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins.

Os dragões inauguraram o marcador aos dois minutos, por Ezequiel Mena, tendo aumentado pouco depois, ao minuto quatro, por Gonçalo Alves, o mesmo jogador que, de livre, aos 14 minutos, bisou para o terceiro golo dos dragões.

Apesar da diferença ao final dos primeiros 25 minutos, o jogo manteve-se vivo para a segunda parte, sobretudo quando Pablo Álvarez, aos 30 minutos, reduziu a diferença. À entrada para os últimos cinco minutos, o argentino bisou e colocou a desvantagem das águias na diferença mínima, mas nada mais se alterou no marcador.

O Benfica centra agora todas as atenções no próximo jogo, que também é ante o FC Porto, nos quartos de final da Liga dos Campeões, a 4 de maio. O FC Porto, antes disso, tem as meias-finais da Taça, frente ao SC Tomar, no próximo sábado.

Já o Sporting, segundo classificado, encerrou a fase regular com um empate a duas bolas na receção ao despromovido Parede FC.

Na única posição que havia em disputa para o que vem aí na luta pelo título, a UD Oliveirense venceu o Riba D’Ave por 4-0 e manteve o quinto lugar. A formação de Oliveira de Azeméis vai, assim, defrontar o FC Porto nos quartos de final.

A AD Valongo venceu o SC Tomar por 4-2, mas não conseguiu subir na tabela, acabou no sexto lugar e vai ter pela frente nos quartos de final o Óquei de Barcelos. Os outros duelos já eram conhecidos: Benfica-HC Braga e Sporting-SC Tomar.

Nos outros jogos da ronda, o Óquei de Barcelos triunfou na visita a Paço de Arcos (4-5), o HC Braga venceu o Murches (6-3) e houve empate no Famalicense-Juventude de Viana (3-3).

Nas equipas que já tinham garantido a manutenção e que não vão disputar o título, Murches, Famalicense e Riba D’Ave, não houve alteração de posições, do nono ao 11.º lugar.

Parede, Paço de Arcos e Juventude de Viana são os três despromovidos.

26.ª JORNADA – RESULTADOS

Sporting-Parede FC, 2-2

HC Braga-Murches, 6-3

UD Oliveirense-Riba D’Ave, 4-0

Paço de Arcos-Óquei Barcelos, 4-5

Benfica-FC Porto, 2-3

AD Valongo-SC Tomar, 4-2

Famalicense-Juventude de Viana, 3-3

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 66 pontos

2.º: Sporting, 62

3.º: Óquei Barcelos, 61

4.º: FC Porto, 57

5.º: UD Oliveirense, 50

6.º: AD Valongo, 48

7.º: Sp. Tomar, 36

8.º: HC Braga, 32

9.º: Murches, 24

10.º: Famalicense, 23

11.º: Riba D’Ave, 22

12.º: Parede FC, 16

13.º: Paço de Arcos, 15

14.º: Juventude de Viana, 14