Depois da vitória sobre o Quévert, na segunda jornada da Liga dos Campeões, o Benfica ficou retido em solo francês, devido a complicações nas ligações aéreas com Portugal.

Ora, conforme esclareceram as águias, a visita ao Marinhense, a contar para os 32 avos de final da Taça de Portugal, foi adiada para a tarde de 15 de dezembro (18h).

Por isso, no calendário das águias segue-se novo compromisso europeu, em Itália, diante do Trissino. Duelo agendado para as 20h45 de quinta-feira. O Benfica lidera o Grupo B, com seis pontos, em igualdade com este adversário. O grupo fica completo com Oliveirense, Liceo, Valongo e Quévert.