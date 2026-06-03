Lucas Ordóñez, um nome bem conhecido do hóquei em patins do Benfica, confirmou que vai deixar o clube ao fim de oito épocas. O avançado de 38 anos avançou, ainda, que irá regressar à Argentina, país onde nasceu.

«Todos me têm perguntado pelo meu futuro. Eu tenho contrato até 30 de junho, mas havia uma cláusula de opção de mais uma época, por isso não podia oficializar. Mas agora o Benfica já me deu autorização para oficializar a saída. Volto para San Juan com a minha família», afirmou numa entrevista ao portal Sobre Patines.

Depois de ter chegado em 2018, proveniente de três épocas no Barcelona, Ordóñez soma até então uma Liga, uma Taça e uma Supertaça. Por isso, apesar de mostrar entusiasmo em regressar ao país natal, garante que pretende sair com mais um troféu.

«Há tanto tempo que sonhávamos com este momento, agora que está tão perto, vamos desfrutar das últimas semanas no Benfica. Quero sair da melhor maneira, com a conquista do título de campeão pelo clube», rematou.

Com experiência em Espanha e Itália, foi no Benfica onde passou o maior tempo da carreira. Foram, até agora, 340 jogos de águia ao peito – 45 dos quais na presente temporada.

«Encerra-se uma etapa linda. Cheguei à Europa com 19 anos, vou voltar com 38, ou seja, passei metade da minha vida aqui e volto para jogar no Club Argentino», concluiu.