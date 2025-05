As últimas horas no Benfica ficaram marcadas por três derrotas em três modalidades distintas e vincaram ainda mais o momento difícil que vivem estas equipas, algo que Carlos Nicolía considera não ser apenas culpa de Rui Costa.

Através das redes sociais, o antigo jogador de hóquei em patins das águias veio a público pedir explicações ao «responsável das modalidades», garantindo que há cinco anos que as mesmas estão numa «montanha-russa». Nicolía refere que o pensamento tem passado por gastar dinheiro em jogadores de «nome», com a certeza de que é assim que se ganham campeonatos.

«Como benfiquista, espero que o responsável das modalidades do nosso Benfica dê a cara de uma vez. Não é sempre tudo culpa do presidente, Rui Costa. Há gente lá dentro que decide tudo nas modalidades. Há cinco anos que somos uma montanha-russa, onde pensamos que com dinheiro e nomes se ganham campeonatos. Saem jogadores, treinadores e dirigentes, mas ele e os seus estão sempre lá. Uma coisa que aprendi no Glorioso é que ninguém é mais do que o Benfica. Força, Benfica, sempre», pode ler-se.

Recorde-se que esta quarta-feira, o Benfica perdeu por 3-1 frente ao Sporting, em voleibol, e mais tarde também saiu derrotado contra os leões, nas «meias» da Taça de Portugal de hóquei em patins. Já esta quinta-feira, as águias foram surpreendidas pelo Atlético CP e disseram adeus aos play-offs do campeonato nacional de futsal feminino.

Veja aqui a publicação de Carlos Nicolía: