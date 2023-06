Carlos Nicolía decidiu o jogo 1 da final do campeonato de hóquei em patins com dois golos de livre direto no prolongamento, que valeram ao Benfica o triunfo por 4-2 sobre o Sporting, e no final não deixou nada por dizer.

«Foi uma final e sabíamos que ia ser difícil. Era importante ganhar. Na minha carreira sempre estive pronto para estes momentos. Fala-se de muita coisa. Um dia, se tiver a possibilidade, vou falar com o presidente [Rui Costa], ele sempre me apoiou», começou por dizer o argentino à BTV. Prosseguindo: «Fala-se muito de Nicolía, que tem 37 anos, mas quando a equipa precisa o Nicolía está presente. Treino todos os dias para isto, tenho muitos defeitos, podem dizer muita coisa, mas treino todos os dias para isto. Estou no maior clube de Portugal. Em 10 anos de Benfica, aprendi que podemos perder jogos, mas temos de ganhar sempre o campeonato.»

De referir que Nicolía ficou de fora em vários jogos nesta temporada, dado que o Benfica tem seis estrangeiros no plantel e pode apenas utilizar cinco.

O argentino tem mais um ano de contrato com as águias.