O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a renovação de Nil Roca até 2029.

Através das redes sociais e em comunicado, as águias confirmaram a permanência do internacional espanhol de 27 anos, que representa o hóquei em patins do Benfica desde 2022/23. Ao serviço das águias, Nil Roca conquistou um Campeonato Nacional, duas Elite Cup e duas Supertaças.

«A verdade é que, desde que cheguei, sinto que esta é a minha casa. Acho que é algo que tem de acontecer de forma natural, e estou feliz por continuar mais uns anos. Fizemos muitas coisas muito bem, mas no fim falhámos. A minha ambição é voltar com tudo na pré-época, regressar com a equipa e conquistar aquilo que queremos», afirmou.

Assista aqui às declarações de Nil Roca: