Francisco «Panchito» Velázquez, antigo jogador de hóquei em patins do Benfica, está a ser investigado na Argentina por alegado exibicionismo e assédio sexual.

O ex-internacional, de 50 anos, foi formalmente acusado na segunda-feira, após queixas apresentadas por três mulheres, uma delas de 17 anos.

De acordo com o Canal 13 San Juan, os factos terão ocorrido na madrugada de segunda-feira. As alegadas vítimas afirmam que o ex-jogador foi apanhado nu a observá-las enquanto dormiam. Para já, não existe qualquer relação conhecida entre Velázquez e as três mulheres que apresentaram queixa.

Como medida preventiva, o tribunal argentino determinou que o antigo hoquista está proibido de se aproximar das alegadas vítimas. A defesa aconselhou-o a não prestar declarações públicas, embora tenha assegurado ao Diário de Cuyo que é inocente.

«É um momento muito triste, mas estou completamente inocente. A notificação judicial fala numa ordem de restrição, mas o meu advogado disse-me para não dizer mais nada por agora», declarou à imprensa argentina.

Figura histórica do hóquei em patins, Panchito Velázquez representou o Benfica entre 1999 e 2003, conquistando três Taças de Portugal e duas Supertaças.

Mais recentemente, o argentino declarou apoio à candidatura de João Noronha Lopes para as eleições do Benfica do próximo dia 25 de outubro.