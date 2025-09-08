Depois da conquista do Campeonato da Europa de hóquei em patins em masculinos, a seleção portuguesa feminina entrou a ganhar no Campeonato da Europa, ao vencer esta segunda-feira a Itália por 5-3, na primeira jornada do Grupo A da 17.ª edição da prova, que também decorre em Paredes.

No Pavilhão Rota dos Móveis, a formação transalpina surpreendeu logo no primeiro minuto, com Sofia Bertinato a inaugurar o marcador. A reação lusa foi rápida e eficaz: Leonor Coelho (6m), Raquel Santos (8m) e Catarina Costa assinaram a reviravolta ainda na primeira parte.

Na segunda parte, Sofia Moncóvio (36m) e Maria Sofia Silva (37m) dilataram a vantagem, antes de Pamela Lapolla (44m) e novamente Bertinato (46m) reduzirem para as italianas, fixando o resultado final em 5-3.

Com este triunfo, Portugal soma três pontos e ocupa a segunda posição do Grupo A, em igualdade com a Espanha, campeã em título e recordista de troféus (oito), que goleou a França por 8-0.

A equipa das «quinas», que procura o quarto título europeu depois dos êxitos em 1997, 1999 e 2001, volta a entrar em ação esta terça-feira frente à seleção francesa.