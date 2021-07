O FC Porto anunciou esta quarta-feira a contratação de Carlos Ramos, conhecido no mundo do hóquei em patins como Carlitos, para a equipa que será orientada na próxima época por Ricardo Ares.



Carlitos tem 21 anos, jogava no Valongo e assinou pelos dragões até 2024.



Formado no Valongo, o defesa/médio estreou-se na época 2018/19 pela equipa principal e cimentou a sua posição na temporada transacta, com 27 jogos e 10 golos.



Na temporada 2021/22, as equipas terão de contar com, no mínimo, cinco jogadores selecionáveis para a seleção de Portugal.