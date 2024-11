O FC Porto foi esta quinta-feira derrotado pelo Óquei de Barcelos por 1-4, na primeira jornada da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins.

Os dragões vinham de uma vitória para o campeonato frente ao Hóquei de Braga, mas começaram a perder este encontro. Pol Manrubia (22m) abriu o marcador para os barcelenses. Já em cima do intervalo, Miguel Rocha (23m), na sequência de um livre direto aumentou a vantagem para 0-2.

As coisas não ficaram melhores para os dragões na segunda parte. Logo no primeiro minuto, Miguel Rocha voltou a faturar na partida e fez o 0-3.

O FC Porto reagiu por intermédio de Gonçalo Alves (13m). O hoquista dos dragões falhou ainda uma grande penalidade aos 18 minutos. Até ao final, o Óquei de Barcelos fez o 1-4 ao minuto 21, hat-trick de Miguel Rocha.

Com este resultado, o Óquei de Barcelos igualou o Barcelona e o Noia que no outro jogo do grupo venceu o Reus. Já o FC Porto entra com o pé esquerdo na competição e está com zero pontos.