Ainda não foi desta que Portugal voltou a conquistar um Campeonato da Europa de hóquei em patins. Sete anos após o último título,, a seleção nacional foi derrotada pela congénere espanhola (4-2) na final disputada na Catalunha.



O jogo começou com oportunidades junto das duas balizas. Pedro Henriques negou o golo a Nil Roca e na resposta, Hélder Nunes acertou na trave. O guarda-redes português voltou a brilhar mais tarde a remate de Bargallò, mas nada pôde fazer para impedir o golo de Marc Grau, aos 13 minutos.



Em vantagem, a seleção da casa ficou confortável na partida e a seleção lusa não conseguiu incomodar Carles Grau. A segunda metade foi completamente diferente com os espanhóis a serem mais fortes. Rafa viu o cartão azul e «La Roja» aproveitou a superioridade numérica para marcar dois golos no mesmo minutos por Marc Grau e Marc Julià (31m).



Um minuto de pesadelo para Portugal. Ainda assim, a equipa nacional reagiu de pronto e reduziu a diferença no marcador (3-1) por Gonçalo Alves (32m). Esperava-se que Portugal pressionasse os espanhóis, mas não foi o que aconteceu mesmo tendo beneficiado de superioridade numérica durante dois minutos.



Gonçalo Alves, numa grande jogada individual, fez Portugal sonhar com a recuperação (3-2) a seis minutos do final, mas novo golo de Marc Julià, de livre direto, acabou com a esperança nacional.



Espanha conquistou o título de campeão da Europa pela terceira vez seguida, o 19.ª no total.