A seleção portuguesa de hóquei em patins venceu esta quarta-feira a França, por 3-1, e, desta forma, garantiu o primeiro lugar do Grupo A do Campeonato da Europa, marcando, desde já, encontro com a Inglaterra, última classificada no Grupo B, nos quartos de final.

Portugal entrou em campo com Xano Edu no lugar de Pedro Henriques na baliza e também com Nuno Santos no cinco inicial, diante de uma França com muitas ligações a Portugal, a começar pela baliza, onde atuou Pedro Chambell, filho do antigo guarda-redes da seleção portuguesa, além dos três irmãos Di Benedetto, que, agora, jogam todos no campeonato português: Roberto (Benfica), Carlo (FC Porto) e Bruno (reforço da Oliveirense).

O jogo começou equilibrado, mas com um evidente ascendente de Portugal que acabou por chegar à vantagem, ao minuto 14, depois de um grande trabalho de Gonçalo Alves e finalização do sportinguista João Souto. Logo a seguir, a equipa de Renato Garrido podia ter aumentado a vantagem, num penálti a punir uma falta de Roberto di Benedetto sobre João Rodrigues, mas Gonçalo Alves permitiu a defesa de Chambell.

Portugal chegou ao intervalo em vantagem e, nesta altura, já sabia que este resultado lhe proporcionava um jogo com a Inglaterra nos quartos de final, mas ainda teve de suar para vencer este jogo. A segunda parte começou com um cartão azul para Nuno Santos que atingiu os patins de um adversário com o stick, mas Xano Edu negou o golo a Roberto di Benedetto na marcação do livre.

A França, em vantagem numérica no campo, aumentou a pressão e, já depois de um remate de Roberto di Benedetto à trave, acabou mesmo por empatar o jogo, aos 27 minutos, com um remate de Carlo di Benedetto. Portugal reagiu em força e acabou por recuperar a vantagem, ao minuto 37, com um remate surpreendente de Henrique Magalhães do meio da rua. Mais dois minutos e novo golo de Portugal, com uma boa finalização de João Rodrigues, com apenas uma mão, à boca da baliza.

Portugal passava a contar, pela primeira vez, com uma vantagem de dois golos e ficava bem mais tranquilo no jogo. A França ainda beneficiou de um livre direto, depois de um cartão azul a Nuno Santos, mas Xano Edu segurou a vantagem portuguesa. O jogo acabou com um livre direto para Portugal, mas João Souto também não conseguiu marcar.

O essencial estava conseguido. Portugal garantiu o primeiro lugar do Grupo A, com duas vitórias e um empate, e, desta forma, vai defrontar, já esta quinta-feira, o último classificado do Grupo B, a Inglaterra que não venceu um único jogo nesta primeira fase.