A seleção de hóquei em patins de Espanha, bicampeã da Europa em título, não foi além de um empate diante da França, 2-2, na estreia na 55.ª edição do Campeonato da Europa que está a decorrer na Catalunha.

Os espanhóis estiveram por duas vezes em vantagem, com golos de Marc Grau (14m) e Xavi Barroso (42m), mas não conseguiram travar os irmãos Di Benedetto, com Roberto e Carlo a marcarem pelos gauleses.

Com este empate, Portugal, que esta segunda-feira bateu a Itália (7-4), fica desde já destacado no topo da classificação do Grupo A, antes de defrontar a Espanha, num duelo ibérico que está marcado para as 17h30 desta terça-feira.

Recordamos que, neste novo formato, as quatro equipas de cada um dos dois grupos já estão qualificadas para os quartos de final e esta primeira fase de grupos servirá apenas para definir os cruzamentos entre o Grupo A e B.

Resultados do Campeonato da Europa

GRUPO A

Portugal-Itália, 7-4

Espanha-França, 2-2

Espanha-Portugal, terça-feira (17h30)

Itália-França, terça-feira (20h00)

Portugal-França, quarta-feira (17h30)

Itália-Espanha, quarta-feira (20h00)

Classificação: Portugal, 3 pontos; Espanha e França, 1; itália, 0.

GRUPO B

Suíça – Inglaterra, 4-0

Andorra – Alemanha, 6-2

Andorra – Suíça, terça-feira (12h30)

Inglaterra – Alemanha, terça-feira (15:00)

Suíça – Alemanha, quarta-feira (12:30)

Inglaterra – Andorra, quarta-feira (15:00)

Classificação: Suíça e Andorra, 3 pontos; Alemanha e Inglaterra, 0