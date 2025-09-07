Nuno Lopes: «Não vejo mérito nenhum em Portugal ser campeão da Europa»
Selecionador da França de hóquei em patins critica formato da competição após derrota na final com Portugal
A França falhou, este sábado, a conquista do Europeu de hóquei em patins, ao perder por 4-1 frente a Portugal, em Lordelo, e no final o selecionador dos gauleses, Nuno Lopes, mostrou-se inconformado com o desfecho e sobretudo com o formato da prova.
«Com todo o respeito por Portugal, que acabou por vencer, mas o primeiro golo nasceu de um erro individual nosso. Sofremos mais dois golos em bolas paradas e, mesmo no último, não tivemos felicidade. Um golo nosso teria relançado o jogo e intranquilizado Portugal, mas chegou tarde, até porque demos uma parte de avanço», começou por dizer.
«Fizemos faltas desnecessárias e, o que vou dizer pode soar deselegante, mas não vejo mérito nenhum em Portugal. Uma equipa que vence apenas um jogo num Campeonato da Europa não pode ser campeã, é a minha opinião. Já dei os parabéns a Portugal, neste palco magnífico, com uma organização exemplar, mas não concordo, nem aceito que quem ganha um único jogo seja coroado campeão», atirou.
Ainda assim, o selecionador da França destacou o percurso positivo da sua equipa, apesar da desilusão da final.
«Fizemos um grande Europeu e não ficamos contentes com o segundo lugar. Resta-nos aceitar e continuar a trabalhar», concluiu Nuno Lopes.
De recordar, Portugal sagrou-se campeão europeu de hóquei em patins pela 22.ª vez depois de derrotar a França na final por 4-1.