Edu Lamas é a principal ausência do Benfica para o clássico frente ao FC Porto, da meia-final do campeonato, que se disputa este sábado no pavilhão da Luz.

O hoquista espanhol está de saída dos encarnados e terá um compromisso já acertado com os dragões para a próxima temporada.

De referir que em março Edu Lamas, que está em final de contrato com o Benfica, confirmou a sua saída no final da temporada.

«Foi-me comunicado que não irão contar comigo para a próxima época e queria agradecer a toda a estrutura do clube, desde os presidentes, aos managers, ao staff, e a todos os jogadores que estiveram comigo, assim como aos adeptos», afirmou então o atleta espanhol no site oficial do Benfica.

Edu Lamas cumpre a sua quarta temporada no Benfica, após ter representado Liceo da Corunha e Barcelona.

